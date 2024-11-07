Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Тысяча Зеленского — Шмыгаль объяснил, как будут помогать зимой arrow

Тысяча Зеленского — Шмыгаль объяснил, как будут помогать зимой

7 ноября 2024 12:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Тысяча от Зеленского — Шмыгаль объяснил, из каких средств ее выплатят
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине развернут масштабный проект зимней поддержки украинцев, в рамках которого гражданам выплатят по 1000 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, из каких средств будут выплачивать и что еще предложат гражданам страны, чтобы облегчить прохождение зимнего периода во время войны.

Об этом Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему Правительство решило выплачивать украинцам 1000 грн

Шмыгаль отметил, что выплата 1000 грн — это лишь часть масштабного проекта зимней поддержки граждан Украины.

"Ни у кого нет сомнений, что эта зима будет тяжелой. Даже если не будет террора энергетического продолжаться, то очень много внутренне перемещенных лиц, много людей, которые живут приближенно к фронту и нуждаются в поддержке. Соответственно эта программа зимней поддержки — комплексный продукт, который будет включать более 20 комплексных мероприятий. В частности, среди них и возможность обратиться через "Дію" к государству и получить тысячу социальной поддержки", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что украинцы смогут использовать эту тысячу по-разному: позволено донатить ее в поддержку армии, оплатить ею коммунальные услуги, рассчитываться за украинские услуги. Денежные средства могут получить даже дети. То есть семья из двух взрослых и двух детей суммарно получит 4 тысячи гривен.

Вдобавок в Украине реализуют программы поддержки семей с детьми, новорожденных и усыновленных. Также будут предприняты определенные шаги в рамках программы "Доступные лекарства".

В Украине зафиксируют суммы субсидий

Кроме того, Шмыгаль анонсировал, что в Украине будет зафиксирована сумма субсидий. Они не будут зависеть от отключения света. То есть даже если граждане будут потреблять меньше энергии из-за отключения, субсидии все равно будут начислять по-прежнему.

Из каких средств в Украине будут выплачивать тысячу Зеленского

Шмыгаль объяснил, что обещанную соцвыплату по 1000 гривен профинансируют не по украинским налогам.

"Это средства наших партнеров. Тысяча гривен — это 22 евро. Это небольшие средства. Партнеры абсолютно восприняли этот подход и в принципе готовы дофинансировать эти средства. Собственно, это и является источником", — пояснил премьер-министр.

Напомним, Денис Шмыгаль ответил, хватит ли Украине запасов газа для прохождения отопительного сезона 2024-2025.

Также ранее Денис Шмыгаль называл три цели, почему правительство решило выплатить украинцам по тысяче гривен.

Украина Денис Шмыгаль деньги тысяча Зеленского финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:18 Во Львовской области дельцы закупили 130 авто как гуманитарку

13:17 Льготы УБД — кто имеет право на бесплатную парковку

13:15 РФ атаковала Украину более сотни БпЛА — сколько целей сбито

13:11 Сколько мужчин погибло в Тисе и в горах — данные ГПСУ

13:07 Штрафы за зарплаты в конвертах — какие суммы можно потерять

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

13:03 На Харьковщине мужчина проигнорировал повестку — решение суда

13:00 Контракт с ВСУ — какие выплаты и гарантии в 2024 году

12:53 Одесса готовится к зиме – мэрия выдвинула требование бизнесу

12:51 В Тернополе мать утопила ребенка и пыталась покончить с жизнью

13:18 Во Львовской области дельцы закупили 130 авто как гуманитарку

13:17 Льготы УБД — кто имеет право на бесплатную парковку

13:15 РФ атаковала Украину более сотни БпЛА — сколько целей сбито

13:11 Сколько мужчин погибло в Тисе и в горах — данные ГПСУ

13:07 Штрафы за зарплаты в конвертах — какие суммы можно потерять

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:03 На Харьковщине мужчина проигнорировал повестку — решение суда

13:00 Контракт с ВСУ — какие выплаты и гарантии в 2024 году

12:53 Одесса готовится к зиме – мэрия выдвинула требование бизнесу

12:51 В Тернополе мать утопила ребенка и пыталась покончить с жизнью

12:45 В СНБО объяснили, почему РФ точечно атакует энергетику Украины

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд