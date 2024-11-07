Тысяча от Зеленского — Шмыгаль объяснил, из каких средств ее выплатят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине развернут масштабный проект зимней поддержки украинцев, в рамках которого гражданам выплатят по 1000 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, из каких средств будут выплачивать и что еще предложат гражданам страны, чтобы облегчить прохождение зимнего периода во время войны.

Об этом Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Шмыгаль отметил, что выплата 1000 грн — это лишь часть масштабного проекта зимней поддержки граждан Украины.

"Ни у кого нет сомнений, что эта зима будет тяжелой. Даже если не будет террора энергетического продолжаться, то очень много внутренне перемещенных лиц, много людей, которые живут приближенно к фронту и нуждаются в поддержке. Соответственно эта программа зимней поддержки — комплексный продукт, который будет включать более 20 комплексных мероприятий. В частности, среди них и возможность обратиться через "Дію" к государству и получить тысячу социальной поддержки", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что украинцы смогут использовать эту тысячу по-разному: позволено донатить ее в поддержку армии, оплатить ею коммунальные услуги, рассчитываться за украинские услуги. Денежные средства могут получить даже дети. То есть семья из двух взрослых и двух детей суммарно получит 4 тысячи гривен.

Вдобавок в Украине реализуют программы поддержки семей с детьми, новорожденных и усыновленных. Также будут предприняты определенные шаги в рамках программы "Доступные лекарства".

В Украине зафиксируют суммы субсидий

Кроме того, Шмыгаль анонсировал, что в Украине будет зафиксирована сумма субсидий. Они не будут зависеть от отключения света. То есть даже если граждане будут потреблять меньше энергии из-за отключения, субсидии все равно будут начислять по-прежнему.

Из каких средств в Украине будут выплачивать тысячу Зеленского

Шмыгаль объяснил, что обещанную соцвыплату по 1000 гривен профинансируют не по украинским налогам.

"Это средства наших партнеров. Тысяча гривен — это 22 евро. Это небольшие средства. Партнеры абсолютно восприняли этот подход и в принципе готовы дофинансировать эти средства. Собственно, это и является источником", — пояснил премьер-министр.

Напомним, Денис Шмыгаль ответил, хватит ли Украине запасов газа для прохождения отопительного сезона 2024-2025.

Также ранее Денис Шмыгаль называл три цели, почему правительство решило выплатить украинцам по тысяче гривен.