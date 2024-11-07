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Шмыгаль объяснил, как Украина подготовила энергетику к зиме

7 ноября 2024 13:43
Аркадий Пастула - Редактор
Шмыгаль рассказал о готовности энергосистемы Украины к зиме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о подготовке энергосистемы к прохождению зимы. По его словам, сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты и построена защита.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 7 ноября.

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Подготовка энергетики к зиме

Шмыгаль подчеркнул, что прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на украинскую энергосистему.

"Мы готовимся по всем возможным направлениям. Договорились об увеличении физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт. Отдельно договорились о дополнительном объеме так называемой аварийной поддержки. Продолжаем развитие распределенной генерации. Для бизнеса работают государственные программы поддержки на установку альтернативных источников энергии", — отметил премьер.

По его словам, у Украины есть достаточный запас различного оборудования, газа и угля. Шмыгаль добавил, что бизнес может импортировать электроэнергию.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты используют ударные беспилотники типа Shahed для точечных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что позволяет им экономить запасы ракет.

Также 7 ноября в части Житомирской области ввели аварийные отключения света. Это произошло после российской атаки.

Украина Денис Шмыгаль энергетика зима энергосистема

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