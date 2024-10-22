Європарламент ухвалив рішення про надання кредиту Україні на 35 млрд євро

Європарламент. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги. Таким чином, країна отримає 35 мільярдів євро в рамках ініціатив G7, з подальшим поверненням цих коштів за рахунок заморожених активів Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ" у вівторок, 22 жовтня.

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Цей механізм сприятиме Україні в погашенні кредитів до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, з використанням майбутніх прибутків від заморожених активів Росії.

У першому читанні рішення підтримали 518 депутатів, 56 проголосували проти, а 61 — утримався.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 400 мільйонів доларів.

Також Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, які будуть придбані за рахунок відсотків з російських заморожених активів.