Европарламент принял решение о предоставлении кредита Украине на 35 млрд евро

Европарламент. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский парламент принял резолюцию по созданию механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлению исключительной макрофинансовой помощи. Таким образом, страна получит 35 миллиардов евро в рамках инициатив G7, с последующим возвратом этих средств за счет замороженных активов России.

Об этом сообщает "Укринформ" во вторник, 22 октября.

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Этот механизм будет способствовать Украине в погашении кредитов до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7, с использованием будущих доходов от замороженных активов России.

В первом чтении решение поддержали 518 депутатов, 56 проголосовали против, а 61 — воздержался.

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 400 миллионов долларов.

Также Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые будут приобретены за счет процентов от российских замороженных активам.