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Замороженные активы РФ могут стать решающими в войне — Reuters

25 ноября 2024 13:56
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине – что может стать решающим моментом
Новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Использование замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов усилило бы позицию Украины в войне на три года. Такое решение также побудило бы Россию к заключению более выгодной сделки.

Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 25 ноября.

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Издание отмечает, что, если Европа пообещает найти средства, возможно, используя 300 млрд долларов замороженных активов РФ, то новоизбранный президент США Дональд Трамп мог бы договориться с лидером Кремля о лучшей сделке.

В статье говорится о том, что этих средств хватит на поддержку Украины в течение трех лет. В свою очередь такое решение могло бы убедить Путина, что Украина может выдержать войну на истощение.

"Трехлетнее обязательство также даст западным производителям оружия стимул совершенствовать и производить больше оружия, таким образом достигая экономии на масштабе", — пишет Reuters.

Не только Украина нервничает из-за того, что Трамп может разорвать соглашение о прекращении огня, которое выгодно российскому диктатору. Таким образом, у Европы есть мощный стимул убедить Трампа выдержать достойную сделку и показать, что возможность найти деньги для защиты Украины есть, в том случаи, если война затянется.

"Один из способов давления на Россию — Трамп мог бы сказать Путину, что Запад готов предоставить столько дополнительной финансовой и военной поддержки, чтобы Украина могла удерживать линию фронта", — говорится в сообщении.

Ведь у России в конце концов закончатся войска и деньги, поэтому в интересах РФ будет договориться о достойной сделке сейчас. Это также был бы шанс продемонстрировать обещанный подход Трампа к внешней политике "мир через силу".

Напомним, советник по нацбезопасности Трампа Майкл Уолтц заявил, что команда тесно сотрудничает с администрацией действующего президента США Джо Байдена. В частности, по вопросу войны в Украине.

Ранее мы писали о том, что посол Украины в Бразилии Андрей Мельник назвал решающими восемь недель до инаугурации Трампа.

США Дональд Трамп Европа активы война в Украине Россия

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