Дональд Трамп доручив своєму спецпосланцю закінчити війну в Україні за 100 днів

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп доручив своєму представнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Посланець має свій план щодо припинення вогню, але Трамп контролюватиме переговори.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У матеріалі зазначається, що майже ніхто не вірить, що Келлог зможе завершити війну в Україні за 100 днів, особливо росіяни. Однак, ЗМІ припускають, що роль спецпредставника в Україні — початковий крок у мирних переговорах, які Трамп хоче контролювати сам.

"Укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним буде набагато складнішим завданням, ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду глави держави", — пише WSJ.

Посилаючись на свої джерела, видання наголошує, що новий президент США хоче самостійно контролювати перебіг переговорів щодо України. Однак співрозмовники газети вважають, що Келлога не можна назвати "самостійною фігурою", оскільки він абсолютно залежить від Трампа і не буде допущений до реальних перегорів Америки та Росії.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Після вступу на посаду він прокоментував свої обіцянки.

Також ми писали, що президент США став погрожувати Росії та тисне на Путіна, аби він пішов на переговори.