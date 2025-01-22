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Трамп поручил Кэллогу завершить войну в Украине за 100 дней

22 января 2025 11:06
Карина Приходько - Редактор
Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику закончить войну в Украине за 100 дней
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп поручил своему представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней. Посланник имеет свой план по прекращению огня, но Трамп будет контролировать переговоры.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В материале отмечается, что почти никто не верит, что Кэллог сможет завершить войну в Украине за 100 дней, особенно россияне. Однако СМИ предполагают, что роль спецпредставителя в Украине — начальный шаг в мирных переговорах, которые Трамп хочет контролировать сам.

"Заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец войне до вступления в должность главы государства", — пишет WSJ.

Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что новый президент США хочет самостоятельно контролировать ход переговоров по Украине. Однако собеседники газеты считают, что Келлога нельзя назвать "самостоятельной фигурой", поскольку он абсолютно зависит от Трампа и не будет допущен к реальным переговорам Америки и России.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа. После вступления в должность он прокомментировал свои обещания.

Также мы писали, что президент США стал угрожать России и давит на Путина, чтобы он пошел на переговоры.

США Дональд Трамп президент война в Украине Кит Келогг

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