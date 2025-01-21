Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за добу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп нерідко під час передвиборчої агітації обіцяв закінчити війну в Україні якомога швидша. Відтак новообраний який раніше заявляв, що може припинити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, прокоментував хід виконання цієї обіцянки.

Про це Дональд Трамп висловився під час церемонії інавгурації, яку транслював Fox News.

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Один із журналістів поцікавився щодо того, які успіхи в Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.

На запитання журналіста про поточний стан справ, Трамп відповів: "Пройшло лише півдня. У мене є ще півдня, ми подивимося".

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву про необхідність переговорів з Володимиром Путіним.

Зазначимо, що у 2023 році Дональд Трамп заявляв, що дозволив би Путіну окупувати частину України для миру.

А у листопаді 2024 року The Wall Street Journal оприлюднив нариси мирного плану Дональда Трампа, яким поділилося анонімне джерело. Тоді стало відомо, що однією з ідей новообраного президента щодо закінчення війни є заморожування конфлікту.