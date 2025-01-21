Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за добу

Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за 24 години
Президент США Дональд Трамп нерідко під час передвиборчої агітації обіцяв закінчити війну в Україні якомога швидша. Відтак новообраний який раніше заявляв, що може припинити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, прокоментував хід виконання цієї обіцянки.
Про це Дональд Трамп висловився під час церемонії інавгурації, яку транслював Fox News.
Як Трамп відповів журналістам про блискавичне закінчення війни
Один із журналістів поцікавився щодо того, які успіхи в Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.
На запитання журналіста про поточний стан справ, Трамп відповів: "Пройшло лише півдня. У мене є ще півдня, ми подивимося".
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву про необхідність переговорів з Володимиром Путіним.
Зазначимо, що у 2023 році Дональд Трамп заявляв, що дозволив би Путіну окупувати частину України для миру.
А у листопаді 2024 року The Wall Street Journal оприлюднив нариси мирного плану Дональда Трампа, яким поділилося анонімне джерело. Тоді стало відомо, що однією з ідей новообраного президента щодо закінчення війни є заморожування конфлікту.
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