Трамп прокомментировал обещание завершить войну за сутки

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп нередко во время предвыборной агитации обещал закончить войну в Украине как можно быстрее. Поэтому новоизбранный который ранее заявлял, что может прекратить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, прокомментировал ход выполнения этого обещания.

Об этом Дональд Трамп высказался во время церемонии инаугурации, которую транслировал Fox News.

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Один из журналистов поинтересовался относительно того, какие успехи у Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

На вопрос журналиста о текущем положении дел, Трамп ответил: Прошло всего полдня. У меня есть еще полдня, мы посмотрим".

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление о необходимости переговоров с Владимиром Путиным.

Отметим, что в 2023 году Дональд Трамп заявлял, что позволил бы Путину оккупировать часть Украины для мира.

А в ноябре 2024 года The Wall Street Journal обнародовал наброски мирного плана Дональда Трампа, которым поделился анонимный источник. Тогда стало известно, что одной из идей новоизбранного президента по окончанию войны является замораживание конфликта.