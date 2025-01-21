Трамп планує переговори з Путіним та завершення війни

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. це має відбутися після налагодження переговорного процесу, який, за його словами, вже розпочато.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп висловив упевненість, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", – сказав Трамп журналістам.

На цьому тлі Марко Рубіо, обраний Трампом на пост держсекретаря, зауважив, що поки не може точно визначити часові рамки завершення конфлікту. Однак він зазначив, що врегулювання вимагатиме компромісів від обох сторін.

Зокрема посадовець сказав журналістам, що кожна сторона повинна буде "чимось" поступитися і "це є природнім для вирішення будь-яких питань". Попри це Рубіо охарактеризував Росію, як країну-агресор.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо зробив низку заяв щодо переговорного процесу з Росією.

А ексспецпредставник США по Україні Курт Волкер висловився щодо того, чому Дональду Трампу не варто говорити з Володимиром Путіним.