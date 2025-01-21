Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер порадив Дональду Трампу, як поводитися з Путіним

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Фото: radiosvoboda.org

Дональду Трампу не варто вести переговори з Росією. Замість цього американський лідер має показати сили й зупинити бої.

Про це під час панельної дискусії в UKRAINE HOUSE DAVOS заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

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Волкер зазначив, що на одній із зустрічей із новою командою президента США зазначав, що Путін не вестиме переговори чесно й вести переговори з ним немає сенсу.

"Росіяни створюють несуттєві питання і вимагають, щоб Україна чи хтось інший щось із цим робив. Ми бігаємо, намагаючись зрозуміти, як задовольнити цю вимогу, тим часом вони нічого не роблять", — зазначив колишній спецпредставник США по Україні.

На його думку, Трампу варто просто закінчити війну показати силу, зупинити бої.

"Вони не мають права голосу щодо референдуму в Херсоні. Вони не мають права вирішувати, чи буде Україна членом НАТО. Просто не обговорюйте ці речі. Переконайте Путіна, що ми здатні не дати йому перемогти", — закликав Дональда Трампа Курт Волкер.

Раніше колишній спецпредставник США по Україні заявив, що інвестувати в Україну ризиковано. Щоправда, відсутність інвестування, на його думку, є ще більш ризикованою.

Нагадаємо, на думку Курта Волкера, новий президент США Дональд Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні. Також він додав, що найкращим рішенням стало б якнайшвидше членство України в НАТО.