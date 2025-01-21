Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер порадив Дональду Трампу, як поводитися з Путіним

Волкер пояснив, чому Трампу не треба вести переговори з Путіним
Дональду Трампу не варто вести переговори з Росією. Замість цього американський лідер має показати сили й зупинити бої.
Про це під час панельної дискусії в UKRAINE HOUSE DAVOS заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
Як Волкер радить діяти Трампу
Волкер зазначив, що на одній із зустрічей із новою командою президента США зазначав, що Путін не вестиме переговори чесно й вести переговори з ним немає сенсу.
"Росіяни створюють несуттєві питання і вимагають, щоб Україна чи хтось інший щось із цим робив. Ми бігаємо, намагаючись зрозуміти, як задовольнити цю вимогу, тим часом вони нічого не роблять", — зазначив колишній спецпредставник США по Україні.
На його думку, Трампу варто просто закінчити війну показати силу, зупинити бої.
"Вони не мають права голосу щодо референдуму в Херсоні. Вони не мають права вирішувати, чи буде Україна членом НАТО. Просто не обговорюйте ці речі. Переконайте Путіна, що ми здатні не дати йому перемогти", — закликав Дональда Трампа Курт Волкер.
Раніше колишній спецпредставник США по Україні заявив, що інвестувати в Україну ризиковано. Щоправда, відсутність інвестування, на його думку, є ще більш ризикованою.
Нагадаємо, на думку Курта Волкера, новий президент США Дональд Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні. Також він додав, що найкращим рішенням стало б якнайшвидше членство України в НАТО.
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