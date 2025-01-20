Інавгурація Трампа — головна мета президента США щодо України

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер (праворуч). Фото: скриншот з відео

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що новий президент Америки Дональд Трамп вступає на посаду з абсолютною рішучістю закінчити війну в Україні. За його словами, найкращим рішенням стало б якнайшвидше членство України в НАТО.

Про це Курт Волкер повідомив на панельній дискусії в Українському домі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Волкер вважає, що Трамп та радник з національної безпеки Джозеф Кіт Келлог дуже добре розуміють, що Україна прагне миру, а Росія йому перешкоджає. Тому потрібно змусити російського диктатора Володимира Путіна також захотіти миру, а для цього потрібна сила.

"Якщо ви чули президента Трампа під час передвиборчої кампанії і особливо після виборів, то в ній підкреслювалося, що розпочнеться період оновлення. І я думаю, що у випадку України це означає велику підтримку, спрямовану на закінчення війни", — йдеться у повідомленні.

Спецпредставник вважає, що зараз дуже вдалий час, адже Росія перебуває у слабшій позиції, ніж будь-коли після лютого 2022 року. За словами Волкера, в РФ шалена інфляція, високі відсоткові ставки, вона друкує гроші і витрачає значну частину своїх валютних резервів і бюджетного дефіциту лише на підтримку військових. Вони втрачають людей на полі бою з надзвичайною швидкістю. Тому Путіну потрібен перепочинок, але він цього ніколи не визнає, а лише намагатиметься демонструвати силу.

"Тому я оптимістично налаштований на те, що 2025 рік стане часом припинення вогню. І тоді ми повертаємось до питання: як перетворити перемир'я на міцний постійний мир? Однак адміністрація Трампа зараз не дотримується думки, що Україна повинна приєднатися до НАТО негайно. Я вважаю, що вони будуть здебільшого мовчати з цього приводу", — припустив політик.

За його словами, зараз триває дискусія про те, чи розмістять європейські союзники в Україні навчальні та озброєні сили і чи допоможуть з протиповітряною обороною. Волкер пояснив, що ідея полягає в тому, щоб бути достатньо присутніми, аби Путін не напав знову після припинення вогню.

Якщо ж це станеться, що в України буде більше, ніж перемир'я. Це будуть значущі гарантії безпеки, набагато ефективніші за Будапештський меморандум.

Коли Україна зможе приєднатися до ЄС

Відповідаючи на питання про те, коли Україна зможе стати членом ЄС, Волкер сказав, що це трапиться швидше, ніж за десять років.

"Думаю, чотири роки — це оптимістичний прогноз. Є розділи, переговори щодо розділів або прийняття розділів. Потім — імплементація", — висловився колишній спецпредставник США по Україні.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп склав присягу та офіційно став новим президентом США. Політик зайняв цей пост вдруге та став 47-м главою держави.

Під час церемонії Трампа Україну представляла пані посол Оксана Маркарова. Також вона показала програму заходу.