Посол України Маркарова поділилася фото з інавгурації Трампа

Інавгурація Дональда Трампа. Фото: Reuters

У США в понеділок, 20 січня, триває інавгурація нового президента Дональда Трампа. На церемонії присутня пані посол України Оксана Маркарова.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За 30 хвилин до церемонії інавгурації Маркарова оприлюднила своє фото в Капітолії. Також вона показала програму заходу.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

Зазначимо, що на заході зібралися майже усі представники світової технологічної еліти: засновник Apple Тім Кук, глава Tesla Ілон Маск, очільник Meta Марк Цукерберг і керівник Amazon Джефф Безос.

Програма церемонії. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Нагадаємо, у Капітолій на інавгурацію Трампа прибули чинні та колишні американські високопосадовці. Також свої місця зайняли інші відомі американці.

Крім того, Трамп вже виголосив промову та склав присягу. Тепер він офіційно став 47-м президентом США.