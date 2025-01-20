Посол Украины Маркарова поделилась фото с инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа. Фото: Reuters

В США в понедельник, 20 января, продолжается инаугурация нового президента Дональда Трампа. На церемонии присутствует посол Украины Оксана Маркарова.

Об этом она сообщила в Facebook.

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За 30 минут до церемонии инаугурации Маркарова обнародовала свое фото в Капитолии. Также она показала програму мероприятия.

Оксана Маркарова. Фото: Facebook

Отметим, что на мероприятии собрались почти все представители мировой технологической элиты: основатель Apple Тим Кук, глава Tesla Илон Маск, глава Meta Марк Цукерберг и руководитель Amazon Джефф Безос.

Программа церемонии. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Напомним, в Капитолий на инаугурацию Трампа прибыли действующие и бывшие американские высокопоставленные чиновники. Также свои места заняли другие известные американцы.

Кроме того, Трамп уже произнес речь и принял присягу. Теперь он официально стал 47-м президентом США.

