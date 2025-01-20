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До Капітолію на інавгурацію Трампа прибули перші гості — деталі

20 січня 2025 17:52
Євгенія Брюховецька - редактор
До Капітолію прибули перші гості інавгурації Трампа
Ротонда Капітолія. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом виголосить промову на інавгураційній церемонії у ротонді Капітолія. Туди вже почали прибувати перші гості події.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Серед перших високопосадовців, які прибули до Ротонди Капітолію був голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Сі Кей Браун — він перебуває на платформі, де Трамп складатиме присягу.

Також приїхали чинні та колишні лідери Палати представників і Сенату США, в тому числі колишній лідер республіканців Мітч Макконнелл і його дружина, а також колишній член кабінету Трампа Елейн Чао. Свої місця вже зайняли колишні спікери Палати представників Кевін Маккарті, Джон Бейнер та Ньют Гінгріч.

Крім того, серед присутніх: мільярдери Сем Альтман і Александр Вонг, інфлюєнсери YouTube та брати Логан і Джейк Пол, мер Нью-Йорка Ерік Адамс, боксер Конор Макгрегор, комік Тео Вон і колишня автогонщиця Даніка Патрік.

Водночас на церемонії вже помітили одного з президентів — лідера Аргентини Хав’єра Мілея. Очікується присутність високопосадовців від Республіканської партії.

Нагадаємо, напередодні інавгурації Трампа журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук запитала в американців у Вашингтоні, чого вони очікують від нового голови Білого дому.

А чинний президент Джо Байден разом з першою леді зробили прощальне фото біля Білого дому. Вони зустріли подружжя Трамп та оприлюднили спільну світлину. 

США Дональд Трамп церемонія Капітолій інавгурація Трампа

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