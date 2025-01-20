До Капітолію прибули перші гості інавгурації Трампа

До Капітолію на інавгурацію Трампа прибули перші гості — деталі
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом виголосить промову на інавгураційній церемонії у ротонді Капітолія. Туди вже почали прибувати перші гості події.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Гості інавгурації Трампа
Серед перших високопосадовців, які прибули до Ротонди Капітолію був голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Сі Кей Браун — він перебуває на платформі, де Трамп складатиме присягу.
Також приїхали чинні та колишні лідери Палати представників і Сенату США, в тому числі колишній лідер республіканців Мітч Макконнелл і його дружина, а також колишній член кабінету Трампа Елейн Чао. Свої місця вже зайняли колишні спікери Палати представників Кевін Маккарті, Джон Бейнер та Ньют Гінгріч.
Крім того, серед присутніх: мільярдери Сем Альтман і Александр Вонг, інфлюєнсери YouTube та брати Логан і Джейк Пол, мер Нью-Йорка Ерік Адамс, боксер Конор Макгрегор, комік Тео Вон і колишня автогонщиця Даніка Патрік.
Водночас на церемонії вже помітили одного з президентів — лідера Аргентини Хав’єра Мілея. Очікується присутність високопосадовців від Республіканської партії.
Нагадаємо, напередодні інавгурації Трампа журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук запитала в американців у Вашингтоні, чого вони очікують від нового голови Білого дому.
А чинний президент Джо Байден разом з першою леді зробили прощальне фото біля Білого дому. Вони зустріли подружжя Трамп та оприлюднили спільну світлину.
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