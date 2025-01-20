Трамп з дружиною прибули в Білий дім напередодні інавгурації — відео

Джо Байден й Джилл Байден зустріли Дональда Трампа з Меланією Трамп у Білому домі. Фото: скриншот

Президент США Джо Байден й перша леді Джилл Байден зустріли новообраного президента Дональда Трампа й Меланію Трамп у Білому домі. Новий очільник держави прибув туди після служби в церкві Святого Іоанна.

Про це повідомляє CNN в понеділок, 20 січня.

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Дональд і Меланія Трамп вже прибули до Білого дому напередодні інавгурації. Таку приватну зустріч проводять традиційно.

Очікується, що Джо Байден і Дональд Трамп разом із дружинами разом питимуть чай у Білому домі. Президент, який покидає свою посаду, має супроводжувати новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги.

Додамо, що Трамп у 2021 році порушив традицію. Він не запросив обраного президента Байдена до Білого дому й не влаштував чаювання.

Нагадаємо, Джо Байден зробив гучну заяву у свій останній робочий день. Він повідомив, що "нікуди не йде" і буде продовжувати свою діяльність.

Сьогодні о 19:00 за київським часом відбудеться інавгурація президента США Дональда Трампа. Він стане 47 очільником країни, вдруге зайнявши пост президента.