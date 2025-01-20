Джо Байден зробив заяву у свій останній робочий день — що сказав

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден у свій останній робочий день заявив, що "нікуди не йде" і "зовсім не втомився". Його слова зустріли оплесками.

Про це повідомляє Fox News.

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Заява Байдена в останній робочий день

Під час своєї промови у Королівській місіонерській баптистській церкві, у штаті Південна Кароліна, Байден заявив, що "нікуди не піде" і "зовсім не втомився". Він також пообіцяв залишатися в громадському житті після свого відходу з Білого дому.

"Закінчуючи цю подорож з вами, я так само захоплений нашою роботою, як і коли був 29-річним хлопцем, коли мене обрали на політичну службу. Я ні в якому разі не втомився", — сказав 46-й президент США.

Він також закликав американців "зберігати віру в прийдешній кращий день", адже "Америка нашої мрії завжди ближча, ніж ми думаємо".

Зазначається, що останній повноцінний робочий день Байдена завершився відвідинами двох церков та пресконференцією.

До слова, Байден був найстарішим лідером Сполучених Штатів, однак сьогодні Трамп вступить на посаду також у 78-річному віці, як це зробив демократ 4 роки тому. Щоправда, Трамп увійде в новий статус на кілька місяців старшим.

Нагадаємо, в останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу. Таким чином буде вшановано давню президентську традицію.

А 16 січня Байден виступив із прощальною промовою до нації. Він зробив низку заяв, включно зі зростаючою олігархією в країні та можливостями і небезпекою штучного інтелекту.