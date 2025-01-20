Давня традиція — Байден напише листа Трампу

Джо Байден. Фото: White House/Facebook

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Таким чином буде вшановано давню президентську традицію.

Про це повідомляє CNN.

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Лист Байдена до Трампа

Згідно з традицією, президент США, каденція якого завершується, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику. У 2021 році Трамп дотримався президентської традиції та залишив Байдену листа на столі рішучості в Овальному кабінеті. Точний зміст того листа не було розкрито, проте Байден назвав його "дуже щедрим"

З боку Трампа було несподіванкою дотриматися цієї традиції після того, як він знехтував багатьма іншими. Однак люди з його оточення зазначили, що республіканець залишив листа Байдену, тому що був дуже вражений листом, який для нього залишив його тодішній попередник Барак Обама

"Трамп був настільки зворушений цим кроком Обами, що спробував зателефонувати йому одразу ж після його прочитання, але Обама летів до Каліфорнії, і вони так і не змогли зв'язатися", — пише видання.

Варто нагадати, що чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена та відмовився визнати його перемогу.

Раніше ми повідомляли, що Байден зізнався, що під час свого візиту до Києва у 2023 році відчував побоювання щодо можливого замаху на його життя.

Нагадаємо, що спікер Палати представників Сполучених Штатів від республіканців Майк Джонсон заявив, що президент Джо Байден останній рік свого перебування у Білому домі не приймав самостійних рішень.