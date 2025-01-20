Давняя традиция - Байден напишет письмо Трампу

Джо Байден. Фото: White House/Facebook

Частный президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует написать письмо Дональду Трампу перед тем, как покинуть пост. Таким образом будет соблюдена старая президентская традиция.

Об этом сообщает CNN.

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Письмо Байдена к Трампу

Согласно традиции, президент США, каденция которого завершается, в последний день оставляет в Белом доме письмо своему преемнику. В 2021 году Трамп придерживался президентской традиции и оставил Байдену письмо на столе решимости в Овальном кабинете. Точное содержание того письма не было раскрыто, однако Байден назвал его "очень щедрым".

Со стороны Трампа было неожиданностью соблюсти эту традицию после того, как он пренебрег многими другими. Однако люди из его окружения отметили, что республиканец оставил письмо Байдену, потому что был очень впечатлен письмом, которое для него оставил его тогдашний предшественник Барак Обама

"Трамп был настолько тронут этим шагом Обамы, что попытался позвонить ему сразу же после его прочтения, но Обама летел в Калифорнию, и они так и не смогли связаться", — пишет издание.

Стоит напомнить, что четыре года назад Трамп пропустил инаугурацию Байдена и отказался признать его победу.

Ранее мы сообщали, что Байден признался, что во время своего визита в Киев в 2023 году испытывал опасения относительно возможного покушения на его жизнь.

Напомним, что спикер Палаты представителей Соединенных Штатов от республиканцев Майк Джонсон заявил, что президент Джо Байден последний год своего пребывания в Белом доме не принимал самостоятельных решений.