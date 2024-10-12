Майк Джонсон заявив що не хоче фінансувати Україну

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Kent J. Edwards

Спікер Палати представників США Майк Джосон зробив скандальну заяву щодо фінансування України. Він заявив, що "втратив апетит" до подальшої допомоги країні у війні та висловив свої сподівання щодо виборів у США.

Про це повідомляє Punchbowl News.

Читайте також:

Майк Джонсон втомився допомагати Україні

Майк Джонсон дав інтерв'ю для Punchbowl news. Він заявив, що не бажає допомагати Україні та надіється на перемогу Дональда Трампа на виборах.

Відповідь Майка Джонсона в інтерв'ю. Фото: скриншот

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (він наразі лише кандидат у президенти США. — Ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", — заявив Джонсон.

На думку Майка Джонсона, Трамп у разі переобрання зателефонує російському президенту Володимиру Путіну та скаже припинити війну.

Також посадовець заявив, що всі у світі втомилися від війни і прагнуть знайти рішення, але додав, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс не здатна створити мир, і назвав такий сценарій "відчайдушним і небезпечним".

Нагадаємо, нещодавно Майк Джонсон звернувся з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову, звинувативши її у втрачанні у вибори. Крім того, посадовець, як повідомляло видання Fox News Digital, ініціював таке звернення, бо українська дипломатка організувала поїздку Президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів до Пенсильванії.

Додамо, що навесні Майк Джонсон блокував розгляд законопроєкту про допомогу Україні на 61 млрд доларів.