Майк Джонсон заявил, что не хочет финансировать Украину

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Kent J. Edwards

Спикер Палаты представителей США Майк Джосон сделал скандальное заявление по поводу финансирования Украины. Он заявил, что "потерял аппетит" к дальнейшей помощи стране в войне и выразил свои надежды на выборы в США.

Об этом сообщает Punchbowl News.

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Майк Джонсон дал интервью Punchbowl news. Он заявил, что не хочет помогать Украине и надеется на победу Дональда Трампа на выборах.

Ответ Майк Джонсон в интервью. Фото: скриншот

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что для этого не будет необходимости. Если президент Трамп (он пока только кандидат в президенты США. — Ред.) победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту" .Я действительно верю", — заявил Джонсон.

По мнению Майка Джонсона, Трамп в случае переизбрания позвонит по телефону российскому президенту Владимиру Путину и скажет прекратить войну.

Также чиновник заявил, что все в мире устали от войны и стремятся найти решение, но добавил, что кандидатка в президенты США Камала Харрис не способна создать мир и назвал такой сценарий "отчаянным и опасным".

Напомним, недавно Майк Джонсон обратился с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в выборы. Кроме того, должностное лицо, как сообщало издание Fox News Digital, инициировало такое обращение, потому что украинский дипломат организовала поездку Президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию.

Весной Майк Джонсон блокировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине на 61 млрд долларов.