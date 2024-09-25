У США вимагають звільнити посла України Маркарову за втручання у вибори

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: Офіс Президента

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає звільнення посла України в США Оксани Маркарової. Мова йде про нібито "втручання у вибори".

Про це стало відомо з листа до Президента України Володимира Зеленського, який Джонсон оприлюднив у соцмережі X у середу, 25 вересня.

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У своєму зверненні Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити Маркарову.

"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб Ви негайно звільнили Посла України в США Оксану Маркарову", — йдеться у листі.

After organizing a partisan campaign event in a battleground state this week, Ukrainian Ambassador Oksana Markarova demonstrated she cannot be trusted to fairly and effectively serve as a diplomat in this country.



President Zelenskyy must immediately remove her. pic.twitter.com/7GmN1NECBs — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) September 25, 2024

Причиною стало те, що під час візиту Зеленського на виробництво снарядів у Пенсильванії не було присутніх республіканців, що Джонсон назвав втручанням України у виборчий процес США. Він зазначив, що Маркарова організувала захід, на якому були присутні лише демократи, і вважає це кроком на підтримку демократів.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. Там не було жодного республіканця, бо республіканців навмисно не запросили. Цей тур був очевидним партійним заходом, спрямований на допомогу демократам, і втручанням у вибори", — говориться в листі Джонсона.

Спікер Конгресу підкреслив, що республіканці втратили довіру до Маркарової, і тому вона має бути негайно звільнена.

Він також заявив, що це не єдина претензія до України, згадавши про нападки на республіканських кандидатів у медіа з боку українських посадовців.

На завершення Джонсон вказав, що очікує негайних дій з боку Зеленського щодо звільнення Маркарової.

Нагадаємо, у Пенсильванії Президент України Володимир Зеленський відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.

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