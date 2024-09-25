В США требуют уволить посла Украины Маркарову за вмешательство в выборы

Спикер Конгресса США требует уволить посла Украины за "вмешательство в выборы"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требует увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Речь идет о якобы "вмешательстве в выборы".
Об этом стало известно из письма Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое Джонсон обнародовал в соцсети X в среду, 25 сентября.
В чем Джонсон обвиняет Маркарову
В своем обращении Джонсон требует от Зеленского немедленно уволить Маркарову.
"Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову", — говорится в письме.
After organizing a partisan campaign event in a battleground state this week, Ukrainian Ambassador Oksana Markarova demonstrated she cannot be trusted to fairly and effectively serve as a diplomat in this country.— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) September 25, 2024
President Zelenskyy must immediately remove her. pic.twitter.com/7GmN1NECBs
Причиной стало то, что во время визита Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании не присутствовали республиканцы. Джонсон назвал это вмешательством Украины в избирательный процесс США. Он отметил, что Маркарова организовала мероприятие, на котором присутствовали только демократы, и считает это шагом в поддержку демократов.
"Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Гаррис. Там не было ни одного республиканца, потому что республиканцев намеренно не пригласили. Этот тур был очевидным партийным мероприятием, направленным на помощь демократам, и вмешательством в выборы", — говорится в письме Джонсона.
Спикер Конгресса подчеркнул, что республиканцы потеряли доверие к Маркаровой, и поэтому она должна быть немедленно уволена.
Он также заявил, что это не единственная претензия к Украине, вспомнив о нападках на республиканских кандидатов в СМИ со стороны украинских чиновников.
В заключение Джонсон указал, что ожидает немедленных действий со стороны Зеленского по увольнению Маркаровой.
Напомним, в Пенсильвании Президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, на котором производят снаряды для Сил обороны.
Глава государства также обсудил поддержку Украины с губернатором Пенсильвании.
Читайте Новини.LIVE!