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Спикер Конгресса США требует уволить посла Украины за "вмешательство в выборы"

25 сентября 2024 23:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В США требуют уволить посла Украины Маркарову за вмешательство в выборы
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Офис Президента
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требует увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Речь идет о якобы "вмешательстве в выборы".

Об этом стало известно из письма Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое Джонсон обнародовал в соцсети X в среду, 25 сентября.

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В своем обращении Джонсон требует от Зеленского немедленно уволить Маркарову.

"Уважаемый президент Зеленский, я требую, чтобы Вы немедленно уволили Посла Украины в США Оксану Маркарову", — говорится в письме.

Причиной стало то, что во время визита Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании не присутствовали республиканцы. Джонсон назвал это вмешательством Украины в избирательный процесс США. Он отметил, что Маркарова организовала мероприятие, на котором присутствовали только демократы, и считает это шагом в поддержку демократов.

"Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавлял ведущий соратник Камалы Гаррис. Там не было ни одного республиканца, потому что республиканцев намеренно не пригласили. Этот тур был очевидным партийным мероприятием, направленным на помощь демократам, и вмешательством в выборы", — говорится в письме Джонсона.

Спикер Конгресса подчеркнул, что республиканцы потеряли доверие к Маркаровой, и поэтому она должна быть немедленно уволена.

Он также заявил, что это не единственная претензия к Украине, вспомнив о нападках на республиканских кандидатов в СМИ со стороны украинских чиновников.

В заключение Джонсон указал, что ожидает немедленных действий со стороны Зеленского по увольнению Маркаровой.

Напомним, в Пенсильвании Президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, на котором производят снаряды для Сил обороны.

Глава государства также обсудил поддержку Украины с губернатором Пенсильвании.

Владимир Зеленский США выборы Конгресс посол Оксана Маркарова

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