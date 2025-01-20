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Трамп приписав припинення вогню в Газі до своїх досягнень

20 січня 2025 04:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп приписав підписання угоди між Ізраїлем і ХАМАС собі
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Обраний президент США Дональд Трамп приписав собі у досягнення припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників. У неділю на мітингу у Вашингтоні він заявив, що це "могло статися тільки внаслідок нашої історичної перемоги".

Про це повідомляє CNN.

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"На цьому тижні ми досягли грандіозної угоди про припинення вогню як першого кроку до міцного миру на Близькому Сході. І ця угода могла бути досягнута тільки в результаті нашої історичної перемоги в листопаді. Я радий повідомити, що (сьогодні. — Ред.) були звільнені перші заручники", — сказав Трамп.

Зазначимо, що троє звільнених ізраїльських заручників (Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі) — є першими з 33, яких ХАМАС і його союзники звільнять протягом наступних шести тижнів. Повідомляють, що всі троє здорові і проходять лікування в медичному центрі в Тель-Авіві. В обмін Ізраїль звільнив 90 палестинських в'язнів.

"Наша нова адміністрація домоглася всього цього на Близькому Сході менш ніж за три місяці. Не будучи президентом, ми досягли більшого... ніж вони досягли за чотири роки, будучи президентом", — додав Трамп.

Після укладення угоди високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що співпраця між командами Трампа і Байдена в переговорах щодо угоди була "майже безпрецедентною". Це стало можливим завдяки рідкісному збігу інтересів непримиренних суперників.

Нагадаємо, що під час цього ж виступу Трамп знову пообіцяв покласти край війні в Україні, припинити хаос на Близькому Сході, і не допустити Третьої світової війни.

Також ми нещодавно писали, що віра серед букмекерів у те, що Трамп зможе закінчити війну в Україні за 90 днів — знизилася за два місяці з 50% до 29%.

Джо Байден США Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп ХАМАС

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