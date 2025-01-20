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Трамп приписал прекращение огня в Газе в свои достижения

20 января 2025 04:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп приписал подписание соглашения между Израилем и ХАМАС себе
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Избранный президент США Дональд Трамп приписал себе достижение прекращение огня между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. В воскресенье на митинге в Вашингтоне он заявил, что это "могло произойти только в результате нашей исторической победы".

Об этом сообщает CNN.

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"На этой неделе мы достигли грандиозного соглашения о прекращении огня как первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре. Я рад сообщить, что (сегодня. — Ред.) были освобождены первые заложники", — сказал Трамп.

Отметим, что три освобожденных израильских заложник (Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари) — являются первыми из 33, которых ХАМАС и его союзники освободят в течение следующих шести недель. Сообщается, что все трое здоровы и проходят лечение в медицинском центре в Тель-Авиве. В обмен Израиль освободил 90 палестинских заключенных.

"Наша новая администрация добилась всего этого на Ближнем Востоке менее чем за три месяца. Не будучи президентом, мы достигли большего... чем они достигли за четыре года, будучи президентом", — добавил Трамп.

После заключения сделки высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что сотрудничество между командами Трампа и Байдена в переговорах по соглашению было "почти беспрецедентным". Это стало возможным благодаря редкому совпадению интересов непримиримых соперников.

Напомним, что в ходе этого же выступления Трамп вновь пообещал положить конец войне в Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и не допустить Третьей мировой войны.

Также мы недавно писали, что вера среди букмекеров в то, что Трамп сможет закончить войну в Украине за 90 дней — снизилась за два месяца с 50% до 29%.

Джо Байден США Израиль Сектор Газа Дональд Трамп ХАМАС

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