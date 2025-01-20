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Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні

20 січня 2025 02:41
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп напередодні інавгурації знову пообіцяв закінчити війну в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Обраний президент США Дональд Трамп виступив на мітингу у неділю, 19 січня, за день до вступу на посаду голови держави. Під час виступу він знову сказав, що закінчить війну в Україні.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на трансляцію виступу на YouTube-каналі "LiveNOW from Fox".

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"Я покладу кінець війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", — заявив він.

Нагадаємо, днями віра букмекерів у те, що Трамп зможе закінчити війну в Україні протягом перших 90 днів, впала. Якщо два місяці тому показник тримався на 50%, то декілька днів тому цифра впала до 29%.

Також ми повідомляли, що Новини.LIVE транслюватиме інавгурацію Трампа вже сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом.

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