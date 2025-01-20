Трамп накануне инаугурации снова пообещал закончить войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге в воскресенье, 19 января, за день до вступления в должность главы государства. Во время выступления он снова сказал, что закончит войну в Украине.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на трансляцию выступления на YouTube-канале "LiveNOW from Fox".

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"Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", — заявил он.

Напомним, на днях вера букмекеров в то, что Трамп сможет закончить войну в Украине в течение первых 90 дней, упала. Если два месяца назад показатель держался на 50%, то несколько дней назад цифра упала до 29%.

Также мы сообщали, что Новини.LIVE будет транслировать инаугурацию Трампа уже сегодня, 20 января, в 19:00 по киевскому времени.