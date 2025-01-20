Джо Байден сделал заявление в свой последний рабочий день — что сказал

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что "никуда не уходит" и "совсем не устал". Его слова встретили аплодисментами.

Об этом сообщает Fox News.

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Заявление Байдена в последний рабочий день

Во время своей речи в Королевской миссионерской баптистской церкви, в штате Южная Каролина, Байден заявил, что "никуда не уйдет" и "совсем не устал". Он также пообещал оставаться в общественной жизни после своего ухода из Белого дома.

"Заканчивая это путешествие с вами, я так же увлечен нашей работой, как и когда был 29-летним парнем, когда меня избрали на политическую службу. Я ни в коем случае не устал", — сказал 46-й президент США.

Он также призвал американцев "сохранять веру в грядущий лучший день", ведь "Америка нашей мечты всегда ближе, чем мы думаем".

Отмечается, что последний полноценный рабочий день Байдена завершился посещением двух церквей и пресс-конференцией.

К слову, Байден был самым старым лидером Соединенных Штатов, однако сегодня Трамп вступит в должность также в 78-летнем возрасте, как это сделал демократ 4 года назад. Правда, Трамп войдет в новый статус на несколько месяцев старше.

Напомним, в последний день в Белом доме Байден напишет письмо Трампу. Таким образом будет почтена давняя президентская традиция.

А 16 января Байден выступил с прощальной речью к нации. Он сделал ряд заявлений, включая растущую олигархию в стране и возможности и опасность искусственного интеллекта.