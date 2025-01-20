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Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція та всі подробиці церемонії

20 січня 2025 17:15
Олександр Ільющенков - Редактор
Інавгурація Трампа: прямий ефір із Вашингтона та всі подробиці початку MAGA 2025
Обраний президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Олександр Ільющенков - Редактор

У США сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США Дональда Трампа. Політик офіційно повернеться до Білого дому через чотири роки очікування. 

Новини.LIVE проведуть онлайн-трансляцію інавгурації Трампа у прямому ефірі. Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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До присяги на Трампа та усіх учасників та гостей очікує служба у церкві Святого Іоанна. Після складання присяги Трамп виголосить першу програмну промову, з якої ми дізнаємось, яким новий президент США бачить майбутнє як своєї держави, так і світу загалом.

Онлайн-трансляція

17:53. ЗМІ не перестають ділитися інсайдами щодо перших рішень Трампа. Зокрема, очікується, що він заборонить "гендерну ідеологію" Байдена

Це про різноманітні "гендерні" ініціативи та програми різноманітності. 

17:43. Це, до речі, викликає щире захоплення. Коли після усієї політичної боротьби та взаємних образ вони йдуть до Білого дому пити чай. Один не придумує образливі рими до прізвища Байден, інший не лізе мститись. 

17:39. Трамп прибув в Білий дім. Вони зустрілись з Джо Байденом. Що далі? Вони питимуть чай. А Трамп буде хвалити президентство Байдена. Ну, або ні. 

17:35. До Трампа присягу складе віцепрезидент Венс. Там затвердженого тексту немає, тому, схоже, буде щось у вільному стилі. В розумних межах, звісно. 

17:29. Як відомо, Трамп на церемонії буде урочисто присягати. Текст наступний: "Я, Дональд Джей Трамп, урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і на повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти та захищати Конституцію Сполучених Штатів". 

17:27. Поки народ сходиться, солдати кудись йдуть маршем, а Трамп думає, що робити з Гренландією, давайте про деякі деталі церемонії. 

17:21. Поки Дональд Трамп з серйозним виглядом проходить всю процедуру вступу на посаду, подружжя Байден (не виключено, що з великим полегшенням) посміхається і робить селфі у Білому домі

17:19. Ось, наприклад, віцепрезидент Джей Ді Венс з дружиною. Вони зустрілись з Камалою Гарріс та її чоловіком. Слава Богу, обійшлося без бійки, тільки церемоніал.

17:17. Ну що, влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. У США вже повним ходом йдуть "попередні заходи" напередодні урочистої присяги Трампа. 

Інавгурація Трампа та її основні події 

Інавгураційний день Дональда Трампа розпочнеться зі служби у церкві Святого Іоанна. 

Далі він разом з Меланією відвідає чаювання, яке організують Джо та Джилл Байден.

Церемонія присяги стартує о 19:00 за київським часом. Вона пройде у закритому приміщенні, в ротонді Капітолія, оскільки на вулиці панує холодна погода.

Після офіційного вступу на посаду Дональд Трамп виголосить першу промову у новому статусі.

Далі Трамп відправиться до президентської кімнати поруч із залою засідань Сенату, де підпише перші укази. Раніше у його команді анонсували, що таких документів буде більше сотні.

По завершенню роботи з документами відбудеться обід, який організує Об'єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній.

Пізніше Дональд Трамп відвідає парад на Пенсильванія-авеню, у якому братимуть участь військові. 

Інавгураційний день завершиться трьома святковими балами, де Трамп також планує виступити.

Хто відвідає інавгурацію Трампа

На церемонії очікується виступ американських зірок. Зокрема, співачка Керрі Андервуд виконає трек America the Beautiful у супроводі хору ЗС та Військово-морської академії США.

Крім неї, запалюватиме гурт Village People, чия пісня стала неофіційним гімном кампанії Трампа.

На церемонії будуть присутні політики зі всього світу. Очікується на появу президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. 

До гостей доєднається віцепрезидент Китаю Хань Чжен, а також високопосадовці з інших країн. 

Участь президента України Володимира Зеленського в інавгурації Трампа не підтверджена.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп вже звернув увагу на Голлівуд. Він призначив спеціальними послами голлівудських зірок Мела Гібсона, Джона Войта та Сільвестра Сталлоне.

Тим часом букмекери приймають ставки на те, чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів. Останнім часом вони в це вірять набагато менше, ніж раніше.

Дональд Трамп політики Білий дім Меланія Трамп інавгурація Трампа

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