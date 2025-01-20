Байден поділився останнім фото з першою леді біля Білого дому

Подружжя Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден зробили прощальну фотографію на тлі Білого дому. Вже сьогодні новим очільником країни стане Дональд Трамп.

Фото Байден оприлюднив в X у понеділок, 20 січня.

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"Ще одне селфі в дорогу. Ми любимо тебе, Америко", — йдеться у повідомленні.

Джо та Джилл Байден. Фото: X/President Biden

Скриншот допису Байдена

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 за київським часом розпочнеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Новини.LIVE транслюватимуть цю подію в прямому ефірі.

У Вашингтоні вже зібралися американці, які хочуть підтримати нового голову Білого дому. Кореспондентка Уляна Бойчук запитала їх щодо очікувань від нового терміну Трампа.