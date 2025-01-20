Байден поділився останнім фото з першою леді біля Білого дому

Подружжя Байден зробило прощальне фото у Білому домі
Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден зробили прощальну фотографію на тлі Білого дому. Вже сьогодні новим очільником країни стане Дональд Трамп.
Фото Байден оприлюднив в X у понеділок, 20 січня.
Байден покидає Білий дім
"Ще одне селфі в дорогу. Ми любимо тебе, Америко", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о 19:00 за київським часом розпочнеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Новини.LIVE транслюватимуть цю подію в прямому ефірі.
У Вашингтоні вже зібралися американці, які хочуть підтримати нового голову Білого дому. Кореспондентка Уляна Бойчук запитала їх щодо очікувань від нового терміну Трампа.
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