Байден поделился последним фото с первой леди возле Белого дома

Супруги Байден сделали прощальное фото в Белом доме
Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сделали прощальную фотографию на фоне Белого дома. Уже сегодня новым главой страны станет Дональд Трамп.
Фото Байден обнародовал в X в понедельник, 20 января.
Байден покидает Белый дом
"Еще одно селфи в дорогу. Мы любим тебя, Америка", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 19:00 по киевскому времени начнется инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Новини.LIVE будут транслировать это событие в прямом эфире.
В Вашингтоне уже собрались американцы, которые хотят поддержать нового главу Белого дома. Корреспондентка Ульяна Бойчук спросила их об ожиданиях от нового срока Трампа.
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