Байден поделился последним фото с первой леди возле Белого дома

Супруги Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сделали прощальную фотографию на фоне Белого дома. Уже сегодня новым главой страны станет Дональд Трамп.

Фото Байден обнародовал в X в понедельник, 20 января.

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"Еще одно селфи в дорогу. Мы любим тебя, Америка", — говорится в сообщении.

Джо и Джилл Байден. Фото: X/President Biden

Скриншот поста Байдена

Напомним, сегодня в 19:00 по киевскому времени начнется инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Новини.LIVE будут транслировать это событие в прямом эфире.

В Вашингтоне уже собрались американцы, которые хотят поддержать нового главу Белого дома. Корреспондентка Ульяна Бойчук спросила их об ожиданиях от нового срока Трампа.

