Напередодні інавгурації Трампа американці поділилися очікуваннями

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться вже сьогодні, 20 січня. Напередодні церемонії американці поділилися, чого вони очікують від нового голови Білого дому під час другого терміну.

Про це вони розповіли в коментарі для кореспондентки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

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Перехожі у Вашингтоні зазначили, що вірять у рішучу політику Трампа — його досвід та наполегливість у подоланні глобальної нестабільності.

Один з чоловіків розповів, що підтримує Трампа через його політику та програми для США. Він вважає, що США є найпотужнішою країною не просто у світі, а й лідером вільної війни.

"Тому його політика, на мою думку, призведе до глобальної стабільності. Я очікую відновлення глобального миру, відновлення стабільності у всьому світі. Що права націй будуть поважатися.

Я не американець, я приїхав сюди працювати і прийшов до тями", — сказав він.

Інший молодий хлопець зазначив, що прийшов побачити інавгурацію 47-го президента США разом з демократами з коледжу. Вони розуміють, що є проблеми, які демократи не вирішують, зокрема, у робітничого класу.

"Є люди, які потребують допомоги, і демократи їх повністю ігнорують", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні Трампа виголосить промову у ротонді Капітолія та складе присягу перед народом США.

Новини.LIVE транслюватимуть подію о 19:00 за київським часом.