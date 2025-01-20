Накануне инаугурации Трампа американцы поделились ожиданиями

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится уже сегодня, 20 января. Накануне церемонии американцы поделились, чего они ожидают от нового главы Белого дома во время второго срока.

Об этом они рассказали в комментарии для корреспондента Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

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Перехожие в Вашингтоне отметили, что верят в решительную политику Трампа — его опыт и настойчивость в преодолении глобальной нестабильности.

Один из мужчин рассказал, что поддерживает Трампа из-за его политики и программы для США. Он считает, что США являются самой мощной страной не просто в мире, но и лидером свободной войны.

Он считает, что США является самой мощной страной не просто в мире, но и лидером свободной войны.

"Поэтому его политика, по моему мнению, приведет к глобальной стабильности. Я ожидаю восстановления глобального мира, восстановления стабильности во всем мире. Что права наций будут уважаться. Я не американец, я приехал сюда работать и пришел в себя", — сказал он.

Другой молодой парень отметил, что пришел увидеть инаугурацию 47-го президента США вместе с демократами из колледжа. Они понимают, что есть проблемы, которые демократы не решают, в частности, у рабочего класса.

"Есть люди, которые нуждаются в помощи, и демократы их полностью игнорируют", — добавил он.

Напомним, сегодня Трамп произнесет речь в ротонде Капитолия и принесет присягу перед народом США.

Новини.LIVE будут транслировать событие в 19:00 по киевскому времени.