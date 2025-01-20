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Инаугурация Дональда Трампа — как это было

20 января 2025 19:12
Александр Ильющенков - Редактор
Инаугурация Трампа: прямой эфир из Вашингтона и все подробности начала MAGA 2025
Избранный президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Александр Ильющенков - Редактор

В США сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Политик официально вернулся в Белый дом спустя четыре года ожидания.

Новини.LIVE провели онлайн-трансляцию инаугурации Трампа в прямом эфире. Церемония началась в 19:00 по киевскому времени.

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До присяги Трампа и всех участников и гостей ожидала служба в церкви Святого Иоанна. После принятия присяги Трамп произнес первую программную речь.

Онлайн-трансляция

19:43. На этом все. Спасибо, что следили за инаугурацией Дональда Трампа вместе с нами. Надеемся, что дальше будут только хорошие новости.

19:39. Трамп заявил, что Вооруженные силы США  будут  оцениваться теми войнами, которым Штаты положили конец.

Также он собирается вернуть на службу военных, которых уволили из-за отказа вакцинироваться от Covid-19.

19:35. А еще пообещал, что США ступят на Марс, переименуют Мексиканский в Американский залив, а гору Денали — снова в Мак-Кинли, в честь бывшего президента США.

19:33. Трамп заявил, что США заберут обратно себе Панамский канал.

19:28. Трамп заявил, что с сегодняшнего дня официальная позиция США: существует только два гендера — мужской и женский.

19:27. Трамп заявил, что увеличит добычу нефти. Он планирует объявить чрезвычайное положение в энергетике.

19:26. Трамп пообещал отменить "мандат" на электромобили, чтобы "спасти наши авто".

19:25. Трамп объявил, что объявит наркокартели террористическими организациями.

19:22. На границу отправят войска, чтобы остановить поток мигрантов.

19:21. Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой.

19:19. Трамп вспомнил о покушении на его жизнь. Он уверен, что его спасли не просто так. А для того, чтобы сделать Америку снова великой.

19:16. Все, что было плохое — этого больше не будет. Будет только хорошее и круче, чем у других президентов. Это если коротко. Подробнее прочтете у нас на сайте и в Telegram.

19:11. Говорит, что золотая эпоха Америки началась. И США будут сильны, как никогда раньше.

19:09. Трамп начал речь. 

19:09. Мы долго молчали, потому что стоя аплодировали новому президенту. Не судите нас строго.

19:03. ДОНАЛЬД ТРАМП ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА США. 

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Трамп принял присягу. Фото: скриншот Fox

19:01. ДЖЕЙ ДИ ВЕНС ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США.

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Венс принял присягу. Фото: скриншот Fox

18:58. Несколько слов о погоде. Какизвестно, церемонию перенесли в закрытое помещение, потому что на улице очень холодно.

Сейчас в Вашингтоне страшные – 3. А это сенатор-демократ, пришедший в шортах.

18:54. Если серьезно, то смотрится все красиво. Много отсылок к истории, упоминание Отцов - основателей и очень много слов о демократии. Это то, чем в США очевидно и явно гордятся. Вполне заслуженно.

18:52. Как вы можете увидеть по лицам Трампа и Байдена, на церемонии царит атмосфера праздника.

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Церемония инаугурации. Фото: скриншот Fox

18:47. Выступает сенатор Эми Клобучар. Она радуется, что передача власти происходит мирно и очень хвалит абсолютно все.

18:44. Украина также представлена на инаугурации Трампа. Вот вам подробности

18:43. Трамп вышел к гостям. Похоже, скоро начнется. 

18:41. А это просто счастливый вице-президент Венс. 

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Вице-президент Венс на инаугурации. Фото: скришот Fox

18:37. Мелания Трамп, похоже, пытается сделать вид, что это не она, проходите мимо. Но не получилось, мы тебя узнали, Мелания!

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Мелания Трамп на инаугурации. Фото: скриншот Fox

18:32. Как мы можем увидеть по счастливому лицу человека на фоне, начался экшен. Оперный певец с микрофоном.

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Выступление на инаугурации Трампа. Фото: скришот Fox

18:30. Серьезно, просто слушают пианино. 

18:29. А ну и да, все стоят и слушают пианино.

18:24. На инаугурации пока без изменений. Там полный зал, играет музыка, и все ждут, ну когда уже.

18:22. Еще один инсайд от СМИ. Трамп уже сегодня объявит чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Все из-за борьбы с нелегальной миграцией.

18:16. В Капитолии продолжают встречать уважаемых гостей. Уже зашли бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама с супругами. Церемония объявления гостей продолжается.

18:14. Ну мы бы правда, посоветовали Секретной службе как-то отреагировать. Ибо им только дай свободу, будете слушать у себя на инаугурации крики "Я русский, я иду до конца!!!".

18:10. Ну и, к сожалению, плохие новости. Пока все уполномоченные службы отвернулись, на улице рядом с Капитолием завелись россияне. У нашего корреспондента есть доказательства.

18:06. Люди, как видим, сходятся. Церемония должна начаться, напомним, в 19:00 по Киеву. 

Инаугурация Трампа
Инаугурация Трампа. Фото: скриншот Fox

18:01. Здесь могла бы быть реклама именно вашего чая, но что уж, момент упущен.

17:59. А вот и видео прибытия Трампа в Капитолий. Чай, похоже, они с Байденом уже допили.

17:57. В Капитолий прибывают первые гости. Это наш эксклюзив, так что кликайте. Спойлер только один: их много и они интересные.

17:53. СМИ не перестают делиться инсайдами по поводу первых решений Трампа. В частности, ожидается, что он запретит "гендерную идеологию" Байдена.

Это о различных "гендерных" инициативах и программах разнообразия.

17:43. Это, кстати, вызывает искреннее восхищение. Когда после всей политической борьбы и взаимных оскорблений они идут в Белый дом пить чай. Один не придумывает обидные рифмы к фамилии Байден, другой не лезет мстить.

17:39. Трамп прибыл в Белый дом. Они встретились с Джо Байденом. Что дальше? Они будут пить чай. А Трамп будет хвалить президентство Байдена. Ну, или нет.

17:35. До Трампа присягу примет вице-президент Вэнс. Там утвержденного текста нет, поэтому, похоже, будет что-нибудь в свободном стиле. В разумных пределах, конечно.

17:29. Как известно, Трамп на церемонии будет торжественно присягать. Текст следующий: "Я, Дональд Джей Трамп, торжественно клянусь, что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полной мере моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

17:27. Пока народ сходится, солдаты куда-то идут маршем, а Трамп думает, что делать с Гренландией, давайте о некоторых деталях церемонии.

17:21. Пока Дональд Трамп с серьезным видом проходит всю процедуру вступления в должность, супруги Байден (не исключено, что с большим облегчением) улыбаются и делают селфи в Белом доме.

17:19. Вот, например, вице-президент Джей Ди Вэнс с женой. Они встретились с Камалой Гаррис и ее мужем. Слава Богу, обошлось без драки, только церемониал.

17:17. Ну что, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. В США уже полным ходом идут "предварительные мероприятия" в канун торжественной присяги Трампа.

Инаугурация Трампа и ее основные события 

Инаугурационный день Дональда Трампа начнется со службы в церкви Святого Иоанна.

После этого он вместе с Меланией посетит чаепитие, которое организуют Джо и Джилл Байден.

Церемония присяги стартует в 19:00 по киевскому времени. Она пройдет в закрытом помещении, в ротонде Капитолия, поскольку на улице царит холодная погода.

После официального вступления в должность Дональд Трамп произнесет первую речь в новом статусе.

Далее Трамп отправится в президентскую комнату рядом с залом заседаний Сената, где подпишет первые указы. Ранее в его команде анонсировали, что таких документов будет более сотни.

После окончания работы с документами состоится обед, который организует Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям.

Позже Дональд Трамп посетит парад на Пенсильвания-авеню, в котором будут участвовать военные.

Инаугурационный день завершится тремя праздничными балами, где Трамп также планирует выступить.

Кто посетит инаугурацию Трампа

На церемонии ожидается выступление американских звезд. В частности, певица Керри Андервуд исполнит трек America the Beautiful в сопровождении хора ВС и Военно-морской академии США.

Кроме нее, зажигать будет группа Village People, чья песня стала неофициальным гимном кампании Трампа.

На церемонии будут присутствовать политики со всего мира. Ожидается появление президента Аргентины Хавьера Милея и прем'єр-министра Италии Джорджии Мелони. 

К гостям присоединится вице-президент Китая Хань Чжэн, а также высокопоставленные чиновники из других стран.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в инаугурации Трампа не подтверждено.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп уже обратил внимание на Голливуд. Он назначил специальными послами голливудских звезд Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне.

Тем временем букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Дональд Трамп завершить войну в Украине за 90 дней. В последнее время они в это верят гораздо меньше, чем раньше.

Дональд Трамп политики Белый дом Мелания Трамп инаугурация Трампа

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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