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В Капитолий на инаугурацию Трампа прибыли первые гости — детали

20 января 2025 17:52
Евгения Брюховецкая - редактор
В Капитолий прибыли первые гости инаугурации Трампа
Ротонда Капитолия. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже сегодня, 20 января, в 19:00 по киевскому времени произнесет речь на инаугурационной церемонии в ротонде Капитолия. Туда уже начали прибывать первые гости события.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Среди первых высокопоставленных чиновников, прибывших в Ротонду Капитолия был председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кей Браун — он находиться на платформе, где Трамп будет принимать присягу.

Также приехали действующие и бывшие лидеры Палаты представителей и Сената США, в том числе бывший лидер республиканцев Митч Макконнелл и его жена, а также бывший член кабинета Трампа Элейн Чао. Свои места уже заняли бывшие спикеры Палаты представителей Кевин Маккарти, Джон Бейнер и Ньют Гингрич.

Кроме того, среди присутствующих: миллиардеры Сэм Альтман и Александр Вонг, инфлюенсеры YouTube и братья Логан и Джейк Пол, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, боксер Конор Макгрегор, комик Тео Вон и бывший автогонщик Даника Патрик.

В то же время на церемонии уже заметили одного из президентов — лидера Аргентины Хавьера Милея. Ожидается присутствие высокопоставленных чиновников от Республиканской партии.

Напомним, накануне инаугурации Трампа журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук спросила у американцев в Вашингтоне, чего они ожидают от нового главы Белого дома.

А действующий президент Джо Байден вместе с первой леди сделали прощальное фото возле Белого дома. Они встретили супругов Трамп и обнародовали совместную фотографию

США Дональд Трамп церемония Капитолий инаугурация Трампа

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