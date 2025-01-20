Трамп с женой прибыли в Белый дом накануне инаугурации — видео

Джо Байден и Джилл Байден встретили Дональда Трампа с Меланией Трамп в Белом доме. Фото: скриншот

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретили новоизбранного президента Дональда Трампа и Меланию Трамп в Белом доме накануне инаугурации. Новый глава государства прибыл туда после службы в церкви Святого Иоанна.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 20 января.

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Дональд и Мелания Трамп уже прибыли в Белый дом накануне инаугурации. Такую частную встречу проводят традиционно.

Ожидается, что Джо Байден и Дональд Трамп вместе с женами вместе будут пить чай в Белом доме. Президент, который покидает свой пост, должен будет сопровождать новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги.

Добавим, что Трамп в 2021 году нарушил традицию. Он не пригласил избранного президента Байдена в Белый дом и не устроил чаепитие.

Напомним, Джо Байден сделал громкое заявление в свой последний рабочий день. Он сообщил, что "никуда не уходит" и будет продолжать свою деятельность.

Сегодня в 19:00 по киевскому времени состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. Он станет 47 главой страны, во второй раз заняв пост президента.