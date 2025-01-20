Трамп офіційно став новим президентом США — відео

Дональд Трамп приймає присягу. Фото: скриншот

Дональд Трамп склав присягу, тепер він офіційно став новим президентом Сполучених Штатів Америки. Політик зайняв цей пост вдруге та став 47-м главою держави.

Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 20 січня.

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Сьогодні Дональд Трамп склав присягу американському народу та заступив на пост глави держави. У свої 78 років Трамп став найстарішим президентом США, який обійняв цю посаду.

Нагадаємо, напередодні інавгурації Дональд Трамп організував традиційну "вечерю при свічках". Вона стала найдорожчою у світі. Аби потрапити на захід, внесок мав становити не менше мільйона.

Дональд Трамп заявив про запровадження суворих обмежень на імміграцію. Він планує зробити це у перший же день перебування на посаді.