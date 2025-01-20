Трамп официально стал новым президентом США — видео

Дональд Трамп принимает присягу. Фото: скриншот

Дональд Трамп принял присягу, теперь он официально стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. Политик занял этот пост во второй раз и стал 47-м главой государства.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 января.

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Сегодня Дональд Трамп принес присягу американскому народу и заступил на пост главы государства. В свои 78 лет Трамп стал самым старым президентом США, который занял эту должность.

Напомним, накануне инаугурации Дональд Трамп организовал традиционный "ужин при свечах". Он стал самым дорогим в мире. Чтобы попасть на мероприятие, взнос должен был составлять не менее миллиона.

Дональд Трамп заявил о введении строгих ограничений на иммиграцию. Он планирует сделать это в первый же день пребывания в должности.