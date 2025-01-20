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Трамп пообіцяв найбільшу депортацію іммігрантів в історії США

20 січня 2025 09:44
Карина Приходько - Редактор
Дональд Трамп в день інавгурації почне найбільшу депортацію в історії США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Карина Приходько - Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він запровадить суворі обмеження на імміграцію у перший же день перебування на посаді. Він підтвердив свою обіцянку розпочати найбільшу депортацію в історії США.

Про це повідомляє Reuters

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Під час свого виступу на переповненій арені Capital One Arena у Вашингтоні за день до інавгурації, Трамп заявив, що дотримається своєї передвиборчої обіцянки і планує розпочати найбільшу депортацію в історії США. За його словами, вона охопить мільйони іммігрантів.  

"До заходу сонця завтра вторгнення в нашу країну припиниться", — наголосив Трамп. 

Він додав, що у перший день свого офіційного приходу до влади він діятиме "з історичною швидкістю і силою" та владнає кожну кризу, з якою зіштовхуються США. 

У матеріалі зазначається, що плани нового президента щодо депортації викликали занепокоєння в іммігрантів, які підлягають висиланню, включно з тими, хто, за словами захисників прав іммігрантів, є законослухняними, довгостроковими мешканцями, що мають подружжя та дітей.

Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня о 19:00 за київським часом. Церемонія розпочнеться зі служби у церкві Святого Іоанна на площі Лафайєт у Вашингтоні, а закінчиться трьома балами.

Також ми писали, що букмекери оцінили, чи закінчить Трамп війну в Україні за 90 днів. Останнім часом така ймовірність значно знизилась. 

США Дональд Трамп імміграція депортація інавгурація Трампа

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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