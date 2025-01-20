Дональд Трамп в день инаугурации начнет крупнейшую депортацию в истории США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он введет строгие ограничения на иммиграцию в первый же день пребывания в должности. Он подтвердил свое обещание начать самую большую депортацию в истории США.

Об этом сообщает Reuters.

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В ходе своего выступления на переполненной арене Capital One Arena в Вашингтоне за день до инаугурации, Трамп заявил, что сдержит свое предвыборное обещание и планирует начать крупнейшую депортацию в истории США. По его словам, она охватит миллионы иммигрантов.

"До захода солнца завтра вторжение в нашу страну прекратится", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в первый день своего официального прихода к власти он будет действовать "с исторической скоростью и силой" и уладит каждый кризис, с которым сталкиваются США.

В материале отмечается, что планы нового президента по депортации вызвали беспокойство у иммигрантов, подлежащих высылке, включая тех, кто, по словам защитников прав иммигрантов, являются законопослушными, долгосрочными жителями, имеющими супругов и детей.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января в 19:00 по киевскому времени. Церемония начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне, а закончится тремя балами.

Также мы писали, что букмекеры оценили, закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней. В последнее время такая вероятность значительно снизилась.