Дональд Трамп в день инаугурации начнет крупнейшую депортацию в истории США

Трамп пообещал самую большую депортацию иммигрантов в истории США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он введет строгие ограничения на иммиграцию в первый же день пребывания в должности. Он подтвердил свое обещание начать самую большую депортацию в истории США.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп хочет провести крупнейшую депортацию в истории США
В ходе своего выступления на переполненной арене Capital One Arena в Вашингтоне за день до инаугурации, Трамп заявил, что сдержит свое предвыборное обещание и планирует начать крупнейшую депортацию в истории США. По его словам, она охватит миллионы иммигрантов.
"До захода солнца завтра вторжение в нашу страну прекратится", — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в первый день своего официального прихода к власти он будет действовать "с исторической скоростью и силой" и уладит каждый кризис, с которым сталкиваются США.
В материале отмечается, что планы нового президента по депортации вызвали беспокойство у иммигрантов, подлежащих высылке, включая тех, кто, по словам защитников прав иммигрантов, являются законопослушными, долгосрочными жителями, имеющими супругов и детей.
Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января в 19:00 по киевскому времени. Церемония начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне, а закончится тремя балами.
Также мы писали, что букмекеры оценили, закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней. В последнее время такая вероятность значительно снизилась.
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