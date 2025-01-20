Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп організував традиційну "вечерю при свічках" напередодні інавгурації. Щоправда, вечір став не тільки традиційним, а й рекордним — найдорожчим у світі.

Про це повідомило видання Bild в понеділок, 20 січня.

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Як зазначило видання, майбутній 47-й президент США запросив людей на традиційну вечерю ввечері перед складанням присяги. Вона відбулась в Національній галереї мистецтв. Для чоловіків був дрескод — фраки, а жінки з'явилися у вечірніх сукнях від провідних дизайнерів.

Ілон Маск розмовляє з гостями на вечері Трампа. Фото: Reuters

На захід допускали лише тих, хто пожертвував не менше мільйона доларів. Виручені кошти підуть на оплату урочистостей, присвячених церемонії інавгурації Дональда Трампа. Як зазначає видання, гості цієї вечері зробили пожертви у розмірі понад 200 млн доларів.

На вечері були мільярдери Ілон Маск і Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес. Усі вони намагалися поспілкуватися з Трампом чи Меланією Трамп або хоча б з дітьми президента — Дональдом-молодшим та Еріком.

Дональд Трамп-молодший на "вечері при свічках". Фото: Reuters

Під кінець заходу Трамп вийшов на сцену, де виголосив промову. Він заявив, що "покінчить з катастрофою та занепадом нації".

"Це був великий день, і завтра буде ще один великий день. Завтра день, коли ми почнемо рятувати нашу націю і робити Америку знову великою", — сказав Трамп.

Трамп виступає перед гостями на вечері. Фото: Reuters

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Капітолію. Тут він виголосить промову й офіційно стане 47-м очільником країни.

Президент США Джо Байден зустрів Дональда Трампа у Білому домі перед інавгурацією. Політики традиційно мали приватно поспілкуватись під час чаювання.