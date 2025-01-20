Трамп прибув до Капітолія - відео

Дональд Трамп в Капітолії. Фото: AFP

Новообраний президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, приїхав до Капітолію. Там вже за годину він виголосить промову та складе присягу народові США.

Про це пише CNN.

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Інавгурація Трампа

Вже о 19:00 за київським часом розпочнеться інавгураційна церемонія нового президента США Дональда Трампа.

Напередодні попередній очільник країни Джо Байден разом з першою леді покинули Білий дім та зробили прощальне фото. Також вони зустрілися з подружжям Трамп, які прибули після служби в церкві Святого Іоанна та провели традиційне чаювання у Білому домі.

Відомо, що інавгурація вперше за 40 років відбудеться всередині Капітолію. Серед гостей, які вже перебувають в ротонді, є високопосадовці США, а також інші відомі американці.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на нового чиновника Білого дому писало, що Трамп введе надзвичайний стан в енергетиці США.

Також церемонію інавгурації о 19:00 за київським часом транслюватимуть Новини.LIVE в режимі реального часу.