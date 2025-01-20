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Трамп введе надзвичайний стан в енергетиці США, — Bloomberg

20 січня 2025 18:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп введе надзвичайний стан в енергетиці США — що це означає
Дональд Трамп. Фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці країни. Він готовий задіяти надзвичайні повноваження, аби стимулювати внутрішнє виробництво електроенергії.

Про це пише Bloomberg.

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Так, Трамп готовий застосувати надзвичайні повноваження та розпорядився здійснити низку кроків, спрямованих на стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Таким чином він скасує політику попереднього лідера країни Джо Байдена, яка спрямована на боротьбу зі зміною клімату.

У матеріалі йдеться, що Трамп хоче виконати передвиборчі обіцянки щодо збільшення внутрішнього видобутку нафти і газу. Такі дії торкнуться всього спектру енергетичної галузі США: від нафтових родовищ до автосалонів.

Видання вважає, що це також підкреслить рішучість Трампа переорієнтувати політику щодо видобутку нафти і газу. Раніше Байден обмежив використання викопного палива у США.

За словами одного з нових чиновників Білого дому, такі ініціативи Трампа спрямовані на скорочення бюрократичної тяганини і регулювання, які стримували інвестиції у видобуток природних ресурсів. Там уточнили, що це є критично важливим для зниження витрат для споживачів, оскільки ціни на енергоносії впливають на кожну частину економіки.

"Ці зміни також є ключовими для зміцнення національної безпеки та енергетичного домінування США в усьому світі", — сказав чиновник.

Нагадаємо, до ротонди Капітолія вже прибула велика кількість гостей інавгураційної церемонії Трампа. 

Подію транслюватимуть Новини.LIVE в режимі реального часу о 19:00 за Києвом.

США Дональд Трамп надзвичайний стан енергетика інавгурація Трампа

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