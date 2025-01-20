Трамп введет чрезвычайное положение в энергетике США - что это значит

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике страны. Он готов задействовать чрезвычайные полномочия, чтобы стимулировать внутреннее производство электроэнергии.

Об этом пишет Bloomberg.

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Так, Трамп готов применить чрезвычайные полномочия и распорядился осуществить ряд шагов, направленных на стимулирование внутреннего производства энергии. Таким образом он отменит политику предыдущего лидера страны Джо Байдена, которая направлена на борьбу с изменением климата.

В материале говорится, что Трамп хочет выполнить предвыборные обещания по увеличению внутренней добычи нефти и газа. Такие действия затронут весь спектр энергетической отрасли США: от нефтяных месторождений до автосалонов.

Издание считает, что это также подчеркнет решимость Трампа переориентировать политику в отношении добычи нефти и газа. Ранее Байден ограничил использование ископаемого топлива в США.

По словам одного из новых чиновников Белого дома, такие инициативы Трампа направлены на сокращение бюрократической волокиты и регулирования, которые сдерживали инвестиции в добычу природных ресурсов. Там уточнили, что это является критически важным для снижения затрат для потребителей, поскольку цены на энергоносители влияют на каждую часть экономики.

"Эти изменения также являются ключевыми для укрепления национальной безопасности и энергетического доминирования США во всем мире", — сказал чиновник.

Напомним, в ротонду Капитолия уже прибыло большое количество гостей инаугурационной церемонии Трампа.

Событие будут транслировать Новини.LIVE в режиме реального времени в 19:00 по Киеву.