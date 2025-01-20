Трамп прибыл в Капитолий - видео

Дональд Трамп в Капитолии. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, приехал в Капитолий. Там уже через час он произнесет речь и принесет присягу народу США.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Инаугурация Трампа

Уже в 19:00 по киевскому времени начнется инаугурационная церемония нового президента США Дональда Трампа.

Накануне предыдущий глава страны Джо Байден вместе с первой леди покинули Белый дом и сделали прощальное фото. Также они встретились с супругами Трамп, которые прибыли после службы в церкви Святого Иоанна и провели традиционное чаепитие в Белом доме.

Известно, что инаугурация впервые за 40 лет состоится внутри Капитолия. Среди гостей, которые уже находятся в ротонде, есть чиновники США, а также другие известные американцы.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на нового чиновника Белого дома писало, что Трамп введет чрезвычайное положение в энергетике США.

Также церемонию инаугурации в 19:00 по киевскому времени будут транслировать Новини.LIVE в режиме реального времени.