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Трамп перед инаугурацией провел самый дорогой в мире ужин, — СМИ

20 января 2025 18:47
Ольга Антоновская - редактор
Трамп устроил самый дорогой в мире "ужин при свечах", — Bild
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Дональд Трамп организовал традиционный "ужин при свечах" накануне инаугурации. Правда, вечер стал не только традиционным, но и рекордным — самым дорогим в мире.

Об этом сообщило издание Bild в понедельник, 20 января.

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Как отметило издание, будущий 47-й президент США пригласил людей на традиционный ужин вечером перед принятием присяги. Он состоялся в Национальной галерее искусств. Для мужчин был дресс-код —- фраки, а женщины пришли в вечерних платьях от известных дизайнеров.

Илон Маск на ужине Трампа
Илон Маск разговаривает с гостями на ужине Трампа. Фото: Reuters

На мероприятие допускали лишь тех, кто пожертвовал не менее миллиона долларов. Вырученные средства пойдут на оплату торжеств, посвященных церемонии инаугурации Дональда Трампа. Как отмечает издание, гости этого ужина сделали пожертвования в размере более 200 млн долларов.

На ужине были миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос с женой Лорен Санчес. Все они пытались пообщаться с Трампом или Меланией Трамп или хотя бы с детьми президента — Дональдом-младшим и Эриком.

Дональд Трамп-младший на вечеринке
Дональд Трамп-младший на "ужине при свечах". Фото: Reuters

Под конец мероприятия Трамп вышел на сцену, где произнес речь. Он заявил, что "покончит с катастрофой и упадком нации".

"Это был великий день, и завтра будет еще один великий день. Завтра день, когда мы начнем спасать нашу нацию и делать Америку снова великой", — сказал Трамп.

Выступление Трампа на ужине перед инаугурацией
Трамп выступает перед гостями на ужине. Фото: Reuters

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий. Здесь он произнесет речь и официально станет 47-м главой страны.

Президент США Джо Байден встретил Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией. Политики традиционно должны приватно пообщаться во время чаепития.

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