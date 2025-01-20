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Волкер назвал главную цель Трампа в отношении Украины

20 января 2025 21:07
Карина Приходько - Редактор
Инаугурация Трампа — главная цель президента США в отношении Украины
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (справа). Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новый президент Америки Дональд Трамп вступает в должность с абсолютной решимостью закончить войну в Украине. По его словам, лучшим решением стало бы скорейшее членство Украины в НАТО.

Об этом Курт Волкер сообщил на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Главная цель Трампа в отношении Украины

Волкер считает, что Трамп и советник по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог очень хорошо понимают, что Украина стремится к миру, а Россия ему препятствует. Поэтому нужно заставить российского диктатора Владимира Путина также захотеть мира, а для этого нужна сила.

"Если вы слышали президента Трампа во время предвыборной кампании и особенно после выборов, то в ней подчеркивалось, что начнется период обновления. И я думаю, что в случае Украины это означает большую поддержку, направленную на окончание войны", — говорится в сообщении.

Спецпредставитель считает, что сейчас очень удачное время, ведь Россия находится в более слабой позиции, чем когда-либо после февраля 2022 года. По словам Волкера, в РФ бешеная инфляция, высокие процентные ставки, она печатает деньги и тратит значительную часть своих валютных резервов и бюджетного дефицита только на поддержку военных. Они теряют людей на поле боя с необычайной скоростью. Поэтому Путину нужна передышка, но он этого никогда не признает, а лишь будет пытаться демонстрировать силу.

"Поэтому я оптимистично настроен на то, что 2025 год станет временем прекращения огня. И тогда мы возвращаемся к вопросу: как превратить перемирие в прочный постоянный мир? Однако администрация Трампа сейчас не придерживается мнения, что Украина должна присоединиться к НАТО немедленно. Я считаю, что они будут по большей части молчать по этому поводу", — предположил политик.

По его словам, сейчас идет дискуссия о том, разместят ли европейские союзники в Украине учебные и вооруженные силы и помогут ли с противовоздушной обороной. Волкер пояснил, что идея заключается в том, чтобы быть достаточно присутствующими, чтобы Путин не напал снова после прекращения огня.

Если же это произойдет, что у Украины будет больше, чем перемирие'я. Это будут значимые гарантии безопасности, гораздо более эффективные, чем Будапештский меморандум.

Когда Украина сможет присоединиться к ЕС

Отвечая на вопрос о том, когда Украина сможет стать членом ЕС, Волкер сказал, что это случится быстрее, чем через десять лет.

"Думаю, четыре года — это оптимистичный прогноз. Есть разделы, переговоры по разделам или принятие разделов. Затем — имплементация",высказался бывший спецпредставитель США по Украине.

Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал новым президентом США. Политик занял этот пост во второй раз и стал 47-м главой государства.

Во время церемонии Трампа Украину представляла госпожа посол Оксана Маркарова. Также она показала программу мероприятия.

США Дональд Трамп Украина война в Украине фронт

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