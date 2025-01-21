Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Дональду Трампу, как обращаться с Путиным

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Фото: radiosvoboda.org

Дональду Трампу не стоит вести переговоры с Россией. Вместо этого американский лидер должен показать силу и остановить бои.

Об этом во время панельной дискуссии в UKRAINE HOUSE DAVOS заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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Волкер отметил, что на одной из встреч с новой командой президента США отмечал, что Путин не будет вести переговоры честно и вести переговоры с ним нет смысла.

"Россияне создают несущественные вопросы и требуют, чтобы Украина или кто-то другой что-то с этим делал. Мы бегаем, пытаясь понять, как удовлетворить это требование, тем временем они ничего не делают", — отметил бывший спецпредставитель США по Украине.

По его мнению, Трампу стоит просто закончить войну, показать силу, остановить бои.

"Они не имеют права голоса относительно референдума в Херсоне. Они не имеют права решать, будет ли Украина членом НАТО. Просто не обсуждайте эти вещи. Убедите Путина, что мы способны не дать ему победить", — призвал Дональда Трампа Курт Волкер.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине заявил, что инвестировать в Украину рискованно. Правда, отсутствие инвестирования, по его мнению, является еще более рискованным.

Напомним, Курта Волкер считает, что новый президент США Дональд Трамп решительно настроен завершить войну в Украине. Также он добавил, что лучшим решением стало бы скорейшее членство Украины в НАТО.