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У Трампа зробили заяву про початок припинення вогню в Україні

21 січня 2025 03:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Держсекретар США Рубіо заявив, що Україні та Росії доведеться піти на поступки
Новий держсекретар США Марко Рубіо. Фото: ny1.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Новий держсекретар США Марко Рубіо, якого Сенат кілька годин тому затвердив на посаду, зробив заяву щодо російсько-української війни. Він сказав, що війна між Росією та Україною "має бути припинена", і що кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

Про це чиновник повідомив журналістам, пише CNN.

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Рубіо заявив, що не може назвати точних термінів закінчення війни між Росією та Україною, але зазначив, що кожній стороні доведеться піти на "певні поступки" як природну частину вирішення будь-якого конфлікту. Водночас він визнав РФ агресором.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це абсолютно ясно. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який сприяє миру і припиняє конфлікти, і це теж буде складно. Це складні речі. Я не можу — не можу позначити часові рамки, окрім як сказати, що щоразу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей. Кожній стороні доведеться від чогось відмовитися", — сказав держсекретар США.

При цьому він не став уточнювати, у чому конкретно мають полягати поступки України.

"Ми не будемо забігати вперед, говорячи про переговори. Переговори такого рівня і з такими ставками краще проводити через дипломатію, а не в публічних форматах. Очевидно, що залучені країни, як росіяни, так і українці, повинні будуть ухвалювати остаточні рішення щодо того, на що вони погодяться", — заявив Рубіо.

На запитання про те, як скоро може початися припинення вогню в Україні, держсекретар сказав, що частина процесу фактично розпочалася.

"Це буде головним пріоритетом президента, тому це відбудеться майже негайно. Фактично, частина цього вже почалася. Можна сподіватися, що частина підготовчої роботи вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і його потрібно припинити", — цитують ЗМІ нового держсекретаря США.

Давши зрозуміти, що Росія є агресором у цій війні, Рубіо повторив, що бойові зіткнення мають бути припинені.

"Росія — агресор у цьому конфлікті, але цю війну потрібно припинити. І в кінцевому підсумку, в цьому і полягає складність зовнішньої політики", — резюмував він.

Нагадаємо, що 20 січня 2025 року відбулася інавгурація Дональда Трампа, на якій він офіційно став 47-м президентом США. Крім присяги, він виступив із промовою, у якій зробив низку важливих заяв, які вплинуть як на Штати, так і на світ.

Зокрема, він заявив, що хоче бути миротворцем. При цьому у своїй промові Трамп жодного разу не згадав Україну і повномасштабну війну

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