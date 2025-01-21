Госсекретарь США Рубио заявил, что Украине и России придется пойти на уступки

Новый госсекретарь США Марко Рубио. Фото: ny1.com

Новый госсекретарь США Марко Рубио, которого Сенат пару часов назад утвердил на должность, сделал заявление о российско-украинской войне. Он сказал, что война между Россией и Украиной "должна быть прекращена" и что каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

Об этом чиновник сообщил журналистам, пишет CNN.

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Рубио заявил, что не может назвать точных сроков окончания войны между Россией и Украиной, но отметил, что каждой стороне придется пойти на "кое-какие уступки" в качестве естественной части разрешения любого конфликта. В то же время он признал РФ агрессором.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно. Это сложные вещи. Я не могу — не могу обозначить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, — каждой стороне придется от чего-то отказаться", — сказал госсекретарь США.

При этом он не стал уточнять, в чем конкретно должны заключаться уступки Украины.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах. Переговоры такого уровня и с такими ставками лучше проводить через дипломатию, а не в публичных форматах. Очевидно, что вовлеченные страны, как россияне, так и украинцы, должны будут принимать окончательные решения относительно того, на что они согласятся", — заявил Рубио.

На вопрос о том, как скоро может начаться прекращение огня в Украине, госсекретарь сказал, что часть процесса фактически началась.

"Это будет главным приоритетом президента, поэтому это произойдет почти немедленно. Фактически, часть этого уже началась. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже заложена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и его нужно прекратить", — цитируют СМИ нового госсекретаря США.

Дав понять, что Россия является агрессором в этой войне, Рубио повторил, что боевые столкновения должны быть прекращены.

"Россия — агрессор в этом конфликте, но эту войну нужно прекратить. И в конечном итоге, в этом и заключается сложность внешней политики", — резюмировал он.

Напомним, что 20 января 2025 года прошла инаугурация Дональда Трампа, на которой он официально стал 47-м президентом США. Помимо присяги, он выступил с речью, в которой сделал ряд важный заявлений, которые повлияют как на Штаты, так и на мир.

В частности, он заявил, что хочет быть миротворцем. При этом в своей речи Трамп ни разу не упомянул Украину и полномасштабную войну