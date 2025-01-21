Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow У Трампа сделали заявление о начале прекращения огня в Украине arrow

У Трампа сделали заявление о начале прекращения огня в Украине

21 января 2025 03:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Госсекретарь США Рубио заявил, что Украине и России придется пойти на уступки
Новый госсекретарь США Марко Рубио. Фото: ny1.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Новый госсекретарь США Марко Рубио, которого Сенат пару часов назад утвердил на должность, сделал заявление о российско-украинской войне. Он сказал, что война между Россией и Украиной "должна быть прекращена" и что каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

Об этом чиновник сообщил журналистам, пишет CNN.

Читайте также:

Завершение войны в Украине

Рубио заявил, что не может назвать точных сроков окончания войны между Россией и Украиной, но отметил, что каждой стороне придется пойти на "кое-какие уступки" в качестве естественной части разрешения любого конфликта. В то же время он признал РФ агрессором.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно. Это сложные вещи. Я не могу — не могу обозначить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, — каждой стороне придется от чего-то отказаться", — сказал госсекретарь США.

При этом он не стал уточнять, в чем конкретно должны заключаться уступки Украины.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах. Переговоры такого уровня и с такими ставками лучше проводить через дипломатию, а не в публичных форматах. Очевидно, что вовлеченные страны, как россияне, так и украинцы, должны будут принимать окончательные решения относительно того, на что они согласятся", — заявил Рубио.

На вопрос о том, как скоро может начаться прекращение огня в Украине, госсекретарь сказал, что часть процесса фактически началась.

"Это будет главным приоритетом президента, поэтому это произойдет почти немедленно. Фактически, часть этого уже началась. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже заложена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и его нужно прекратить", — цитируют СМИ нового госсекретаря США.

Дав понять, что Россия является агрессором в этой войне, Рубио повторил, что боевые столкновения должны быть прекращены.

"Россия — агрессор в этом конфликте, но эту войну нужно прекратить. И в конечном итоге, в этом и заключается сложность внешней политики", — резюмировал он.

Напомним, что 20 января 2025 года прошла инаугурация Дональда Трампа, на которой он официально стал 47-м президентом США. Помимо присяги, он выступил с речью, в которой сделал ряд важный заявлений, которые повлияют как на Штаты, так и на мир.

В частности, он заявил, что хочет быть миротворцем. При этом в своей речи Трамп ни разу не упомянул Украину и полномасштабную войну

переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине Россия инаугурация Трампа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать